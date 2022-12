Estoque crítico de sangue faz Hemoam convocar doadores

MANAUS — O abastecimento de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou uma queda de 70%, nesta terça-feira (6). O estoque do hemocentro registrou 204 bolsas de sangue disponíveis. O déficit é o maior já registrado em 2022 e se compara aos momentos de pico da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021, conforme o órgão.

O período de férias, confraternizações de final de ano e mais a copa do mundo refletem na escassez de doações voluntárias. Na primeira semana de dezembro a média de doações está em pouco mais de 117 doações diárias. Para a regularização do estoque são necessárias pelo menos 200 doações por dia, segundo o Hemoam.

“Estamos num momento delicado em que todas as demandas por transfusões seguem normalmente, mas as pessoas que podem doar sangue estão com as atenções voltadas para a copa do mundo e para as confraternizações, além do período de férias”, ponderou a gerente de captação de doadores do Hemoam, Margareth.

A coleta de sangue está funcionando sem parar nos dias de jogos da seleção brasileira, mas o comparecimento nesses dias tem sido de baixo movimento.

Cirurgias eletivas

De acordo com a chefe do departamento do ciclo do sangue, Socorro Yurtsever, esse déficit nas doações podem implicar na suspensão de cirurgias eletivas.

A projeção é de atender 100% da demanda de transfusões para a rede pública e privada de todo Estado e, para isso, são necessárias 700 bolsas em estoque. Com a queda acentuada é possível que se chegue ao ponto de priorizar as demandas por transfusões de emergência, conforme Yurtsever.

Quem pode doar sangue

Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos seis horas e estar bem alimentado.

O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada.