Estão abertas 1.150 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Estão abertas as inscrições gratuitas para 1.150 vagas em cursos profissionalizantes que serão realizados via internet, na plataforma Classrom do Google. O público-alvo são jovens a partir de 16 anos, que estejam cursando o ensino médio ou já tenham concluído, cadastrados no Sine Manaus e em busca do primeiro emprego.

Os cursos foram elaborados pelo Departamento de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e fazem parte do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”.

Para se inscrever, é necessário configurar uma conta no Gmail com nome e sobrenome completo. O perfil que não estiver configurado desta forma, não permanecerá na sala de aula virtual onde serão realizados os cursos. Após a configuração, o usuário tem que acessar o site classroom.google.com ou baixar o aplicativo Classroom, que está disponível tanto na Play Store quanto na App Store, depois clicar no símbolo “+” e inserir o código da turma desejada.

Depois desses passos, basta seguir as instruções do portal de como realizar a matrícula e dar início aos conteúdos de ambientação, como Netiqueta, Plágio e Procrastinação.

As inscrições serão encerradas assim que todas as turmas forem preenchidas. Ao ser atingido o número de vagas disponibilizadas, as inscrições serão encerradas automaticamente e o código de cada curso se torna inválido.

As aulas terão a duração de 30 dias ou mais, dependendo da modalidade e a carga horária dos cursos varia entre 68 e 120 horas. É importante lembrar que o aluno deve ter uma boa conexão de internet e usar preferencialmente um computador para acompanhar as aulas.

Cursos disponíveis

Auxiliar Administrativo (250 vagas)

Código: 7ejnp47

(250 vagas) 7ejnp47 Ecoturismo (150 vagas)

Código: rzijzmo

(150 vagas) rzijzmo Recepcionista de Hotel (150 vagas)

Código: zt2rksu

(150 vagas) zt2rksu Logística Empresarial (150 vagas)

Código: t57rxxk

(150 vagas) t57rxxk Estratégia de Logística (150 vagas)

Código: nhrfrok

(150 vagas) nhrfrok Gestão da Produção (150 vagas)

Código: iucxr7o

(150 vagas) iucxr7o Rotinas administrativas em Departamento Pessoal (150 vagas)

Código: 3hqecq5

*Com informações da assessoria

Comentarios