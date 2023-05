Estágio no IBGE: 316 vagas abertas para estudantes de ensino superior em todo o país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu hoje (8/5) processo seletivo para contratar 316 estagiários em todo o país. Os interessados têm até o dia 23 de maio para se inscreverem no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas são destinadas a estudantes de ensino superior de diversas áreas, com possibilidade de trabalho presencial, home office ou híbrido. As bolsas-auxílio variam de R$ 787,98 a R$ 1.125,69, dependendo da carga horária semanal de 20 ou 30 horas. Os candidatos passarão por uma prova online com 20 questões sobre língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, geografia e atualidades.

Os resultados serão divulgados em 23 de junho, com as contratações previstas para julho. É uma oportunidade valiosa para adquirir experiência profissional em uma instituição renomada como o IBGE. Estudantes interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição e se preparar para a prova objetiva.