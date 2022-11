Estado realiza intensificação de consultas urológicas para diagnóstico do câncer de próstata

A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) promove, neste sábado (12/11), uma intensificação de consultas urológicas para diagnóstico de câncer de próstata, em alusão ao Novembro Azul. Os atendimentos, que ocorrem até às 15h, são realizados no Centro Convivência Magdalena Arce Daou, zona oeste de Manaus, direcionados a homens entre 50 e 70 anos, sem doença prostática e que já têm solicitação de consulta urológica em andamento no Sisreg.

Além das consultas no Centro de Convivência, os pacientes são referenciados ao Hospital Delphina Aziz, na zona norte da capital. O objetivo é realizar 170 consultas urológicas, para rastreio precoce do câncer de próstata.

“Temos colegas médicos atendendo, fazendo o exame de toque retal e o PSA, que é o exame de sangue. Os pacientes que tiverem alteração vão ser submetidos à biópsia de próstata na rede pública”, disse o secretário de Saúde do Amazonas, doutor Anoar Samad, que conversou com pacientes e acompanhou a realização das consultas no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou.

Para além do câncer de próstata, o titular da SES-AM, que é especialista em urologia, destaca que o mês de novembro se tornou um período de sensibilização sobre a saúde do homem como um todo.

“O Novembro Azul é um mês de conscientização que antigamente era só sobre o câncer de próstata e hoje já ficou definido que é pela saúde masculina. Precisamos dar palestras e orientar para explicar quais os cuidados que o homem deve ter, sobretudo com a sua próstata, mas não podemos esquecer que o homem tem problemas sexuais, renais, de coração, diabetes”, alertou Anoar Samad.

Rastreio

O diagnóstico precoce do câncer de próstata amplia as chances de recuperação do paciente. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou dos 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista.

“A gente percebe que no sexo masculino existem alguns tabus que precisam ser quebrados. O que é mais importante é que o homem tenha essa consciência também, assim como as mulheres se cuidam mais. A prevenção é o melhor remédio sempre”, observou o dentista Fernando Portela, que participou da intensificação de consultas urológicas promovida pela SES-AM.

O exame de toque retal permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos. Além do toque e do exame de sangue PSA, outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise.