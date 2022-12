Estado mantém funcionamento de unidades de urgência e emergência na virada do ano

MANAUS — As 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado de Ano Novo. O período compreende os dias de feriados de 31 de dezembro e 1º de janeiro. Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o expediente das repartições públicas será reduzido no dia 30 de dezembro (sexta-feira), dessa forma, as unidades com atendimento ambulatorial funcionarão até as 12h.

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova -, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normal. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência, funcionando diariamente, em regime de plantão 24 horas.

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas retornam às atividades no dia 2 de janeiro. As agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana, feriados e pontos facultativos, e não são marcados no Sistema de Regulação (Sisreg) serviços nesses dias.

Hospitais das fundações de saúde

Durante o ponto facultativo e feriado, os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas, com retorno dos atendimentos ambulatoriais e laboratoriais no dia 2 de janeiro.

Hemocentro

No sábado (31/12) e domingo (1º/01) não haverá atendimento ambulatorial e laboratorial. Os serviços de urgência e internação para os pacientes do Hemoam funcionarão normalmente. No sábado (31/12), a coleta de sangue funcionará das 7h às 12h e domingo (1º/01) o setor da doação estará fechado.