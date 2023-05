Estado libera crédito rural para produtores de Boa Vista dos Ramos

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), disponibilizou crédito rural aos produtores participantes da XVIII Festa do Trabalhador e IV Feira do Mel, aberta na terça-feira (03/05) e com término na sexta-feira (06/05), em Boa Vista dos Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus).

Os eventos, já tradicionais na cidade, movimentam a economia municipal, trazendo visitantes à Princesinha do Ramos, onde os produtores locais têm a chance de divulgar e oferecer seus produtos aos consumidores e comerciantes. A ação está sendo realizada em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam).

Os técnicos do Idam prestam assistência técnica aos produtores rurais, que por meio da Afeam, contam com linhas de crédito exclusivas, por meio do Programa +Afeam Agro, que é destinado a agricultores familiares, produtores rurais, pescadores, extrativistas, associações, cooperativas, agroindústrias e empresas rurais que desenvolvam atividades do setor primário.

Os investimentos do Governo do Estado em Boa Vista do Ramos, por meio da Afeam, totalizam 91 operações de crédito e mais de R$ 900 mil reais, somente este ano. Os recursos são para custeio e investimento, como compra de máquinas, equipamentos, reformas e construções, por exemplo.

Parceiros

Ações de crédito para suporte financeiro ao cliente são fundamentais para a sustentabilidade da agricultura familiar no interior do estado. Além da oferta de crédito, o produtor rural conta com assistência técnica e acompanhamento necessário para o desenvolvimento de suas atividades, a partir de parcerias que facilitam o acesso às linhas de financiamento da Agência. A Afeam possui uma ampla lista de parceiros técnicos.

Para conhecer os parceiros oficiais da Afeam, o acesso é através do site: www.afeam.am.gov.br – aba parceiros.

Acesso ao crédito

Para solicitar o Afeam Agro o produtor rural deve procurar a Unidade Local do Idam no seu município com a documentação completa conforme relação constante no site: www.afeam.am.gov.br.