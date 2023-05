Estado fortalece ações de prevenção da tuberculose em Tabatinga

Com o objetivo de fortalecer as ações de controle, diagnóstico laboratorial e prevenção da tuberculose, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), esteve no município até esta sexta-feira (19/05), com ações sendo desenvolvidas pelo Programa Estadual de Controle de Tuberculose do Amazonas (PECT) em conjunto com o Laboratório Central do Amazonas (Lacen), setores ligados à FVS-RCP.

Também participaram da capacitação profissionais da saúde de Benjamin Constant (a 1.119 quilômetros de Manaus) e do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto Solimões.

A visita foi realizada ao Laboratório de Fronteira (Lafron) e à Unidade Hospitalar de Tabatinga. Entre as ações realizadas está a implementação do diagnóstico da tuberculose com o regime de tratamento 3hp, específico para prevenção da tuberculose de curta duração e recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na ocasião, também foram realizadas ações de capacitação para os servidores de saúde do município sobre o manejo diagnóstico da tuberculose. Ainda na visita foram realizadas investigações de contatos no município com o intuito de diagnosticar a tuberculose e também Infecção da Tuberculose Latente, infecção causada pelo Mycobacterium Tuberculosis, que não apresenta sinais e sintomas da doença.

Durante as ações foram realizadas busca de casos suspeitos da doença, investigação de contatos de casos de tuberculose, fortalecimento da rede de diagnóstico e implantação do teste rápido LF-Lam (teste lipoarabinomanano de fluxo lateral na urina) indicado para investigação de tuberculose ativa em Pessoas Vivendo com HIV/Aids. Também foram realizados alinhamentos de fluxos laboratoriais para novas futuras implantações de novas metodologias de diagnóstico.

“Essa é mais uma visita técnica do programa para dar suporte e monitorar as ações das equipes municipais com o objetivo de prevenir a tuberculose, por meio da intensificação da infecção latente da doença”, afirma a coordenadora do PECT-AM, Lara Bezerra.

Controle

A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outros órgãos. Na FVS-RCP, o controle da doença é realizado de forma integrada composta, principalmente, pelo PECT-AM e pelo Lacen-AM.