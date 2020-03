Estado e Prefeitura firmam parceria e ampliam projeto ‘Aula em Casa’ para 450 mil estudantes

O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias de Estado de Educação e Desporto e Municipal de Educação (Semed-Manaus), assinaram um Termo de Cooperação Técnica para a ampliação de séries atendidas pelo programa “Aula em Casa”. A iniciativa, que é pioneira no país, atenderá aproximadamente 450 mil alunos das redes públicas municipais e estadual do Amazonas.

O programa foi lançado na última segunda-feira (23/03), com conteúdos voltados para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e consiste em um regime especial de aulas não presenciais, inicialmente transmitidos por três canais da TV Encontro das Águas e pela internet.

A solenidade de assinatura do documento foi transmitida, ao vivo, pelas redes sociais do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Com a parceria, a partir da próxima quarta-feira (1°/04), além dos canais de transmissão 2.2, 2.3, 2.4, a ação passará a contar com o canal 2.5, por meio do qual serão exibidos conteúdos para alunos das redes públicas da capital e interior do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, bem como atividades voltadas para a Educação Infantil.

As aulas para o 4° e o 5° anos iniciam na próxima quarta-feira (1°/04). Já as aulas do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril, como também as atividades para a Educação Infantil, que se chamarão “Hora do Recreio”, e acontecerão nos intervalos das programações, no meio da manhã e da tarde.

De acordo com o secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Pereira Barbosa, a parceria beneficiará aproximadamente 450 mil estudantes. “É uma ação sem precedentes e que trará muitos benefícios para os nossos alunos. Agora, vamos estender o ‘Aula em Casa’ para todos os estudantes da rede municipal. A Semed-Manaus veio, sem dúvidas, para somar conosco”, afirmou Luis Fabian Pereira Barbosa.

A secretária titular da Semed-Manaus, Kátia Schweickardt, destacou o empenho e a dedicação dos professores para que o projeto seja ampliado. “Gostaria de agradecer a todos esses educadores que, espontaneamente, aderiram ao chamado do ‘Aula em Casa’. A partir de hoje, eles estarão em frente às câmeras produzindo materiais que serão disponibilizados durante o projeto”, acrescentou.

O termo assinado entre os órgãos define que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto ficará responsável pela produção de conteúdos das aulas para alunos da 6ª à 9ª série (Ensino Fundamental 2) das redes municipal e estadual, bem como para os estudantes do Ensino Médio. Esse conteúdo já está sendo transmitido e já pode ser acessado pelos alunos do município.

Enquanto isso, a Semed-Manaus será encarregada pelos conteúdos voltados aos alunos do 1º ao 5º ano das redes municipal e estadual, além de atividades direcionadas à Educação Infantil. Todas as videoaulas serão gravadas no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

Expansão – Ao iniciar, o projeto previa o alcance de 180 mil estudantes matriculados na rede de ensino estadual em Manaus e nos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Manaquiri e Careiro da Várzea, por conta do sinal da TV Encontro das Águas, que chega somente a essa região. Com a parceria, serão atendidos cerca de 220 mil estudantes na rede estadual, uma vez que o projeto acrescenta cerca de 40 mil alunos que estão matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Ao somar forças com a Prefeitura de Manaus e incluir o atendimento de todos os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Infantil da rede, o projeto passa a atender mais 230 mil estudantes da capital. Com isso, o projeto mais que dobra o público-alvo e busca alcançar 450 mil alunos.

A Secretaria de Educação está viabilizando uma parceria para levar a expansão por meio da televisão aberta a todos os municípios do interior do Amazonas, podendo elevar ainda mais o número de estudantes atendidos.

Meios de transmissão – Fora as transmissões nos quatro canais abertos da TV Encontro das Águas, os alunos das duas redes podem acompanhar os conteúdos do “Aula em Casa”, também, pelo aplicativo “Mano”, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e YouTube, no canal “Aula em Casa Amazonas”.

Sobre o programa – O “Aula em Casa” faz parte de um forte trabalho de prevenção, controle e contenção de riscos por conta da pandemia causada pelo coronavírus. O projeto permite que os alunos da rede pública assistam às aulas em casa, por meio de canais de televisão aberta ou por sites e aplicativos, por meio dos quais podem ainda interagir e tirar dúvidas.

O objetivo do Governo do Amazonas, e agora Prefeitura de Manaus, é envolver estudantes, professores e familiares em uma grande rede em prol da Educação, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem com qualidade e, principalmente, segurança.

