Estado divulga lista com 693 convocados em concurso dos Bombeiros; confira

O governo do Amazonas convocou 693 aprovados em concurso público do Corpo de Bombeiros realizado em 2009. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (13), que circulou a partir da noite da sexta-feira.

A convocação encerra uma espera de mais de uma década por parte dos aprovados, que precisaram judicializar a questão para, finalmente, garantir a vaga. Entre os convocado estão médicos, farmacêuticos, dentistas, assistentes sociais e técnicos em diversas áreas da saúde.

Veja a lista completa clicando aqui.

*Com informações da assessoria

Comentarios