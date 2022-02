Estado abre inscrições para o projeto “Motociclista Legal” em mais nove municípios

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento de Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), abre novas inscrições do projeto “Motociclista Legal”, de segunda-feira (21/02) a sexta-feira (25/02), para o mês de março. Os cursos, gratuitos, são de especialização e de atualização para mototaxistas, e são gratuitos.

Nove municípios serão contemplados desta vez: Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã.

Os interessados devem ter pelo menos dois anos de CNH categoria A, ter no mínimo 21 anos e ter renda de até dois salários mínimos. No ato da inscrição ainda é preciso apresentar o comprovante de residência e a cópia da CNH.

Inscrições

O morador do município de Maués (distante 276 quilômetros da capital) deve se encaminhar ao Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran-AM no município. O interessado que mora em Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus) deve entrar em contato com o número (92) 98501-6647, para realizar a inscrição.

Para os que moram em Urucurituba (distante 208 quilômetros da capital), a inscrição pode ser realizada pelo número do PAD de Itacoatiara, no (92) 99322-2505.

E os residentes dos municípios de Alvarães (distante 531 quilômetros da capital), Uarini (distante 565 quilômetros de Manaus), Fonte Boa (distante 678 quilômetros da capital), Jutaí (distante 751 quilômetros de Manaus), Japurá (distante 744 quilômetros da capital), e Maraã (distante 634 de Manaus), devem ligar para PAD localizado no município de Tefé pelo número (97) 98416-5451, para realizar a inscrição.

Datas dos cursos

Em Urucurituba o curso de especialização inicia no dia 7 de março, e o de atualização começará no dia 10.

Nos municípios de Maués, Alvarães, Fonte Boa e Japurá o curso de Especialização inicia no dia 14, e o de atualização no dia 17 de março.

Para Boa Vista do Ramos, Uarini, Jutaí e Maraã a data do curso de Especialização é dia 20, e o de atualização dia 23 de março.

Balanço

Desde que foi lançado pelo governador Wilson Lima, no final do ano passado, o projeto “Motociclista Legal” já recebeu 938 inscrições no interior do Estado. Dezesseis municípios já foram atendidos e alguns, como Amaturá, Benjamin Constant, Codajás, Iranduba e Manacapuru, estão com as aulas ainda em andamento.

Todos esses mototaxistas capacitados pelo Detran irão receber, ainda este ano, um kit de segurança composto de um capacete e um colete.

CNH Social

Dando sequência ao projeto “CNH Social”, na manhã de quinta-feira (17/02), começaram as primeiras aulas práticas no interior. Onze condutores contemplados pelo projeto do Governo no município de Autazes (distante 113 quilômetros da capital) iniciaram as aulas para adição de categoria.

O mototaxista José Auzier, 41, comentou da importância de um programa desse para a população; e como isso vai ajudá-lo no seu dia a dia. “Sou mototaxista há 21 anos e, hoje, estou adquirindo a categoria B, da carteira de motorista. Eu já possuo a ‘A’ e me sinto muito feliz por ter sido contemplado. Essa regularização ajuda a gente com um emprego, pois tanto no meio público quanto no privado, por diversas vezes exigem a carteira”, disse.

O projeto “CNH Social” já atingiu 19 municípios incluindo a capital, Manaus. Por meio do projeto é possível tirar a primeira habilitação, adição de categoria e também troca de categoria.

