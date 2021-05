Estádio na Zona Leste será palco do feirão Levacar

Da Zona Sul para a Zona Leste e seguindo todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, o feirão de carros Levacar vai aportar agora no Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado. Dos dias 27 a 30 de maio (de quinta a domingo das 9h às 20h), o público terá outra oportunidade de levar para casa um veículo novo ou seminovo. No domingo, o horário será das 9h às 17h.

Em números, o Levacar vai reunir 12 lojas, 250 veículos, todos a pronta entrega, excelente taxa de juros e troca com troco.

“Além da transferência gratuita, a aprovação será na hora, após consulta. Serão quatro dias para ninguém dizer que ficou de fora. Nós idealizamos o evento de forma itinerante para prestigiar a população de cada zona da cidade. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório”, alertou o coordenador do evento, Erick Belém.

Devido a pandemia e, consequentemente, o enfraquecimento das vendas de veículos em abril, a organização do Levacar, espera uma boa procura de interessados em trocar de carro ou adquirir um novo, neste que será o segundo feirão do ano.

“Estamos seguindo com a tentativa de superarmos a retração nas vendas de automóveis, uma vez que às restrições ao comércio foram necessárias devido a propagação da Covid-19, o que lamentamos. Para tanto, vamos, mais uma vez, trabalhar em um lugar amplo, que favorece o cumprimento do distanciamento necessário para sua realização. Como falamos anteriormente, precisamos trabalhar e o faremos com responsabilidade”, justificou Belém.

Serviço

O que? Feirão LEVACAR – “A Espera Acabou, Zona Leste!”

Onde? Estádio Carlos Zamith – Av. Cosme Ferreira – bairro Coroado

Quando? De 27 a 30 de maio – (9 às 20h – domingo das 9h às 17h)

Quem? (92) 99112-8510

