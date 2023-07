Esquadrilha da Fumaça faz apresentação hoje na Ponta Negra

Neste sábado (8/7), a partir das 16h, a praia da Ponta Negra será palco da apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), a famosa Esquadrilha da Fumaça, em comemoração aos 150 anos do nascimento de Santos Dumont, patrono da aviação brasileira e inventor do avião 14-Bis.

Aproximadamente dez secretarias municipais estão dando apoio ao evento, cuja expectativa de público é estimado em 3 mil pessoas, que poderão presenciar as acrobacias aéreas da esquadrilha.

Por conta da apresentação, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que realizou a interdição temporária na avenida Coronel Teixeira no trecho entre a rotatória do Chafariz até a entrada do hotel Tropical. A medida será das 7h às 20h, no estilo faixa liberada.