Esquadrilha da Fumaça fará apresentação em Manaus

Manaus se prepara para receber uma apresentação única e emocionante no próximo dia 8 de julho. A renomada Esquadrilha da Fumaça realizará uma demonstração aérea na Praia da Ponta Negra, localizada na Zona Oeste da cidade. O evento, organizado pelo Sétimo Comando Aéreo Regional, promete encantar o público com um espetáculo repleto de acrobacias no ar.

A expectativa é de que trinta mil pessoas compareçam para acompanhar essa exibição magnífica, que será totalmente gratuita. Os espectadores terão a oportunidade de presenciar de perto as habilidades e destreza dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, que são reconhecidos mundialmente pela sua precisão e sincronização durante as manobras aéreas.

Essa apresentação especial também terá um significado histórico, pois será realizada em comemoração aos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, considerado o patrono da aviação e inventor do avião 14-Bis. Através dessas acrobacias no céu de Manaus, a Força Aérea Brasileira (FAB) presta uma homenagem ao grande pioneiro da aviação brasileira.

Para os amantes da aviação e para aqueles que se interessam pelo universo aeronáutico, essa é uma oportunidade única de estabelecer um contato direto e emocionante com a FAB. A exibição da Esquadrilha da Fumaça certamente proporcionará momentos inesquecíveis e emocionantes para todos os presentes.

Portanto, no dia 8 de julho, às 16h, não perca a chance de presenciar um espetáculo aéreo de tirar o fôlego na Praia da Ponta Negra, em Manaus. A Esquadrilha da Fumaça irá surpreender e encantar a todos com suas acrobacias incríveis, em uma celebração memorável aos 150 anos de Santos Dumont. Prepare-se para uma tarde emocionante e inesquecível, voando junto com a Força Aérea Brasileira.