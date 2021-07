Esposa permite o marido ter relações com a mãe dela e viraliza na internet

Uma TikToker chocou a internet após contar um segredo e revelar que deixa o marido ter relações sexuais com a sua mãe.

“Vocês querem saber como eu mantenho meu homem feliz? Eu deixo ele ‘brincar’ com a minha mãe. Sim, eu sou esse tipo de esposa“, disse em vídeo publicado na rede social, no qual o marido aparece agarrando uma mulher que, supostamente, seria a mãe da jovem. Na legenda, a TikToker ainda pediu: “Não me julguem”.

A publicação chegou a 12 milhões de visualizações e deu o que falar entre osinternautas. A jovem, que se define como adepta do “swing” (prática de troca de casais), já gravou outro vídeo para o TikTok em que aparece deitada na cama com um casal de amigos. “Eu estive com um homem casado ontem à noite… e sua mulher”, escreveu na publicação.

FONTE: SBT

