Esposa do jornalista Léo Batista morre no Rio de Janeiro

A esposa do jornalista esportivo Léo Batista, conhecido por apresentar quadros sobre esportes na Rede Globo, morreu neste domingo (30/1). À Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, o jornalista afirmou que Leyla Chavantes Belinaso se afogou na piscina de casa. Leyla faria 85 anos no próximo dia 25.

“O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito”, explica a nota.

Após a constatação, Léo Batista acionou a PMERJ e o médico da família para testar o óbito e liberar o corpo. A polícia informou que novas informações devem ser divulgadas pela assessoria de imprensa do jornalista.

FONTE: METRÓPOLES