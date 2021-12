Espetáculos no Teatro Amazonas iniciam nesta sexta-feira (10)

Uma viagem no tempo e uma reflexão sobre aproveitar o agora fazem parte da história de “Um presente para o Natal”, espetáculo que será apresentado no Teatro Amazonas, a partir desta sexta-feira (10/12), às 20h, com sessões até o dia 23 de dezembro. O público poderá agendar vagas por meio do Portal da Cultura (https://eventos.cultura.am.gov.br/).

Parte da programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a alegria é feita de magia”, o musical tem direção de Jean Palladino, com participação dos Corpos Artísticos do Estado e também convidados especiais, como da atriz Ednelza Sahdo e da vice-campeã do The Voice Kids deste ano, Izabelle Ribeiro, além de artistas circenses.

“Esta é mais uma ação do Governo do Amazonas, que irá beneficiar profissionais de diversas linguagens e de gerações diferentes. Este ano, o tradicional espetáculo de Natal no Teatro Amazonas reúne teatro, circo e música com uma história sempre muito emocionante para o público. Convidamos todos a prestigiar”, declara o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

De acordo com Palladino, o espetáculo contará a história de Ana (Ana Aurora/Raylla Araújo), uma menina de 10 anos que, em um encontro familiar de Natal, vive uma contradição em relação ao tempo. Do avô, ela escuta que, no passado, a festa natalina era melhor e muito mais afetiva enquanto, da mãe, a criança escuta preocupações sobre o futuro. Após encontrar um relógio antigo de seu avô, Ana faz uma viagem no tempo, encontrando diversos personagens durante a jornada para entender que o principal momento para se viver é o presente.

“No Natal e no fim de ano, em geral, encontramos nossos familiares e temos esse momento de retrospectiva, começamos a falar como o ano passou rápido ou ficamos preocupados e ansiosos com o nosso futuro. Esse espetáculo brinca com a palavra ‘presente’ e sobre como temos que aproveitar e viver o agora, ainda mais depois desses anos que estamos vivendo de pandemia, onde precisamos valorizar ainda mais os momentos com os entes queridos”, explica o diretor.

Segundo Palladino, a arte circense vai ser um dos diferenciais do espetáculo este ano.

“Teremos ações circenses ao longo de todo espetáculo, mas terá uma cena específica onde a personagem encontra um circo e, neste momento, teremos Izabelle Ribeiro e o irmão dela, Pedro Lucas Ribeiro, para apresentar uma música de Chico Buarque. É quando entram todos os artistas circenses”, destaca o diretor.

Elenco

O espetáculo, que terá 1h20 de duração, contará com dois elencos, que se revezarão no palco, com Ana Aurora e Raylla Araújo (Ana); Julia Kahane e Daniele Peinado (mãe); Akiles Anderson e Roque Baroque (Sr. Meia Noite); Thiana Colares e Laís Reis (Sr. Meio Dia); Paulo Queiroz e Wilson do Carmo (Avô jovem); Enrique Bravo e Wilson do Carmo (Tempo), e Karine Magalhães (Ana do futuro).

Os artistas circenses são José Arenas (lira e tecido), Teffy Rojas (monociclo e malabares), Iogan Ariel (perna de pau), Emmanuel Delgado (roda Cyr) e Jean Winder (handstand).

É a primeira vez que o dramaturgo Jean Palladino dirige um espetáculo de Natal. Ele conta que a experiência está sendo inovadora e que a equipe espera entregar um show à altura da expectativa do público.

“Está sendo bastante rico trabalhar nesse espetáculo e ter trocas com o elenco e com os Corpos Artísticos. Sabemos que o espetáculo de Natal no Teatro Amazonas é esperado pela população e que é um presente para a cidade. Uma responsabilidade muito grande. A gente espera entregar algo bem bonito para o público”, declara.

Corpos Artísticos

O espetáculo de Natal contará com a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico do Amazonas. Segundo o maestro Marcelo de Jesus, que dividirá a regência com o maestro Otávio Simões, as músicas autorais são outro destaque deste ano.

“As músicas foram compostas especialmente para este espetáculo pelo compositor César Lima e se juntarão a outros arranjos de obras clássicas de Natal”, explica o maestro. “Também traremos um pouco da estética circense para a trilha sonora”, revela.

Programação

As récitas do espetáculo serão apresentadas de 10 a 23 de dezembro, com sessões às 20h, com exceção dos domingos, quando serão apresentadas em sessões às 11h e 19h. No local, será obrigatório o uso de máscara e também apresentação da carteira de vacinação com esquema vacinal completo contra a Covid-19.

“O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” é uma programação realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação abrange também o Centro Cultural Palácio da Justiça, onde fica a Fábrica do Papai Noel, apresentações no Teatro da Instalação, além de Centros de Educação de Tempo Integral, bairros, parques de Manaus e também municípios do estado.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Confira as sessões para o espetáculo “Um presente para o Natal”: