Espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate’ estreia neste sábado

MANAUS — A Nova Igreja Batista (NIB) apresenta, a partir deste sábado, 10 de dezembro, às 17h, a 21ª edição do espetáculo natalino ‘Um Sonho de Natal’, que neste ano irá retratar a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A peça, presente no calendário oficial de Manaus, será realizada até o próximo dia 25, exceto no dia 24, em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

Os preparativos para o espetáculo iniciaram em setembro. A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patins artísticos, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”.

Tanto na Nova Igreja Batista quanto na Nova Igreja Batista Tabernáculo, as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Nos dois locais, a estreia acontece na sexta-feira, 10/12, às 20h. O enredo apresentado ao público em ambos os endereços será o mesmo.

SERVIÇO

O quê: Um Sonho de Natal Na Fábrica de Chocolate

Quando: De 10 a 25 de dezembro (exceto dia 24)

Horários: De segunda à sexta-feira, às 20h. Sábados: 17h e 20h. Domingos e dia 25, às 15h, 17h30 e 20h.

Locais: Nova Igreja Batista, situada na Avenida Torquato Tapajós, 4444, bairro Colônia Santo Antônio, e Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha.