Espetáculo de Natal acontece hoje na Ponta Negra com apoio de voluntários e acessibilidade

O espetáculo “Um Sonho de Natal”, realizado pela Nova Igreja Batista (NIB), que acontece na noite desta quinta-feira, 8/12, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da cidade, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, vai contar com pelo menos 500 voluntários, 40 instrumentistas tocando músicas natalinas, coral, percussão, dança e teatro. Os preparativos para essa programação estão a todo vapor.

Para garantir sucesso das apresentações e acessibilidade do público, durante o espetáculo será disponibilizado um intérprete de libras e também um espaço reservado com acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, além de uma equipe de voluntários para ajudar a população a se acomodar e acompanhar o evento.

“O espetáculo ‘Um Sonho de Natal’ é para abraçar toda população. Então, nos preocupamos com a questão da acessibilidade para garantir o direito de todos. Será um show emocionante”, afirma o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

O tradicional musical, que já faz parte do calendário natalino da cidade de Manaus, contará com apresentações de aproximadamente 35 minutos, sendo a primeira às 19h e a segunda às 20h30. Todo o espetáculo terá transmissão ao vivo via Instagram e Facebook da Prefeitura de Manaus.

O evento contará ainda com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do Atem Distribuidora.

Um Sonho de Natal

A peça apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patinação artística, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”, contando a história bíblica até o nascimento do menino Jesus. Todo o espetáculo é produzido por membros voluntários da igreja.