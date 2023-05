Espetáculo ‘Cabaré Chinelo’ tem sessão hoje no Teatro Gebes Medeiros

Nesta terça e quarta-feira (30 e 31/05), o Ateliê 23 apresenta o espetáculo “Cabaré Chinelo”, em mais uma temporada no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro). As sessões do projeto internacional, inspirado na pesquisa de Narciso Freitas e em parceria com a companhia de teatro argentina García Sathicq, iniciam às 20h.

Os ingressos custam R$ 50 e R$ 25 (meia) e estão à venda pelo Sympla (sympla.com.br) e na bilheteria do teatro.

O Ateliê 23 conta a história de Mulata, Balbina, Antonieta, Soulanger, Felícia, Laura, Joana, Luiza, Enedina, Sarah, Maria e Gaivota. Numa imersão na Belle Époque manauara entre 1900 e 1920, o espetáculo de teatro musicado traz, 100 anos depois, uma denúncia sobre mulheres prostituídas em um grande esquema de tráfico internacional e sexual no início do século XX, na capital do Amazonas.

A direção de “Cabaré Chinelo” é de Taciano Soares.

Serviço

Nova temporada de “Cabaré Chinelo”

Onde: Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro)

Quando: Terça e quarta-feira (30 e 31 de maio), às 20h

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia) pelo Sympla (sympla.com.br) e na bilheteria do teatro

Com informações da assessoria