Especial de Whindersson Nunes gravado em Manaus estreia na Netflix

O novo show do humorista Whindersson Nunes estreou nesta quinta-feira (3) na Netflix. A produção, intitulada de ‘É De Mim Mesmo’, foi gravada em outubro de 2021 no Teatro Amazonas, em Manaus.

O espetáculo tem no total pouco mais de uma hora no qual Whindersson conta momentos do seu cotidiano como a experiência na pandemia, a depressão, o tempo que ele ficou afastado dos holofotes e até mesmo como tem que lidar com as questões que repercutem sobre sua vida pessoal.

“É De Mim Mesmo” é a segunda produção que o humorista grava para o serviço de streaming. A estreia na Netflix veio com o “Whindersson Nunes: Adulto” onde ele compartilhou assuntos sobre seu casamento com a cantora Luísa Sonza, o ínicio da carreira e a fama.

Whindersson e Manaus

Whindersson não esconde o carinho que sente pelos fãs manauaras. Logo depois de gravar o especial no Teatro Amazonas, o humorista retornou novamente para a capital e gravou um novo show na Arena da Amazônia no dia 11 de dezembro de 2021.

Com um público de 30 mil pessoas na Arena do Amazônia, Whindersson Nunes realizou “o maior show da sua carreira” em Manaus. Ele também esteve em Manaus no ano de 2020 e compartilhou no Instagram um vídeo com os melhores momentos da sua viagem que foram parar na segunda temporada da série documental Whindersson – Próxima Parada.

Na crise do oxigênio, durante a pandemia da Covid-19, Whindersson e outros artistas movimentaram uma campanha e fizeram doações de cilindros de oxigênio para Manaus. A Assembleia Legislativa do Estado (ALE) aprovou em agosto deste ano um projeto de lei que concede o título de Cidadão do Amazonas a Whindersson Nunes.

