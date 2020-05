Espanha retoma futebol no dia 11 de junho

O futebol já tem data marcada para voltar na Espanha. A bola vai rolar, no dia 11 de junho, com a partida entre Sevilla e Bétis. O campeonato espanhol, La Liga recomeça depois de quase três meses parado por conta da pandemia do novo coronavírus. A autorização para o reinício da competição, através da Federação Espanhola de Futebol, veio do Ministério do Esporte do país.

O torneio está suspenso desde 12 de março e ainda precisa de 11 rodadas para chegar ao fim. O Barcelona lidera a corrida pelo título, com 58 pontos, seguido de perto pelo Real Madrid, com 56.

A Covid-19 matou 27.121 espanhóis. Contudo, os óbitos caíram em 99% nos últimos dois dias.

Outras ligas europeias, com portões fechados, também já retomaram o futebol. A Alemanha voltou no último dia 16. Portugal recomeça neste final de semana. Em junho, também haverá jogos na Inglaterra, dia 17, e Itália, dia 20. Já na França, o campeonato foi encerrado com o PSG declarado campeão. No Japão, a J.League terá jogos a partir de 4 de julho e com público a partir do dia 11.

Na América do Sul, o Paraguai anunciou a volta dos treinos para 10 de junho e jogos oficiais, possivelmente, no dia 17. O vizinho brasileiro tem 900 infectados e 11 mortes registradas pela doença.

