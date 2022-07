Escritora e advogada amazonense vai participar de conferência na ONU

MANAUS — A escritora e advogada amazonense Bruna Chíxaro é uma das brasileiras selecionadas para participar da conferência na Organização das Nações Unidas (ONU).

O encontro global acontecerá no próximo mês de agosto, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e reunirá jovens líderes de diferentes áreas de atuação para abordar alguns dos maiores desafios da comunidade internacional.

O intuito da 27ª Youth Assembly, nome do evento, é o de fortalecer o cultivo de novas ações e soluções aos desafios globais em que existem urgência e potencial para ação. Bruna Chíxaro integra a delegação liderada pela também amazonense Raquely Portela, embaixadora oficial do evento e fundadora do programa Jovens Líderes Brasil.

“Será a primeira conferência presencial desde o início da pandemia. Essa interconexão nos apresenta uma oportunidade incrível de desenvolver novas iniciativas e oportunidades para acelerar o impacto de ações globais nas comunidades locais e no nosso mundo. Nesta edição da conferência, haverá um destaque a temas relevantes como: cooperação global, desenvolvimento sustentável, educação e inclusão digital”, disse a escritora.

Além de participar da conferência The Youth Assembly, Bruna também vai compor o grupo de participantes do “International Affairs”, programa voltado ao estudo intensivo do Direito Internacional e da atuação das organizações internacionais e missões dos países junto às Nações Unidas.

Bruna é especialista em Direito Internacional pela PUC de Minas Gerais, Mestra em Direito pela Universidade de Fortaleza e autora dos livros “Antártida – Cartas do Fim do Mundo” (2020) e “Ana Bolena” (2013), publicados pela Editora Valer. O escritório Chíxaro Luz Advogados, do qual Bruna é sócia, é membro e signatário do Pacto Global das Nações Unidas, iniciativa internacional de lideranças corporativas comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

