Escorpiões matam três pessoas e ferem cerca de 450 no Egito

Três pessoas foram mortas por escorpiões na cidade de Assuã, no sul do Egito, de acordo com a BBC. O Ministério da Saúde egípcio adiantou que cerca de 450 pessoas foram picadas pelos escorpiões.

Os escorpiões foram levados para as ruas e casas de Assuã na sequência de uma violenta tempestade de granizo e trovoada perto do rio Nilo na sexta-feira.

Um responsável das autoridades de saúde egípcias referiu à agência Al-Ahram que foram fornecidas doses extra de antiveneno de escorpião a centros médicos em aldeias próximas do deserto e de áreas montanhosas.

Médicos que estavam vacinando pessoas contra a Covid-19 foram destacados para tratarem as pessoas que foram picadas pelos escorpiões.

As autoridades egípcias estão pedindo às pessoas para ficarem em casa e evitarem locais com muitas árvores.

