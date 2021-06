Escolas de Samba do Grupo Especial abrem as portas para Vacinação em Manaus

Atendendo uma determinação do Prefeito David Almeida, com o objetivo de aumentar o número de postos de vacinação contra o Covid 19 em áreas estratégicas, e assim, facilitar o acesso da população para esse serviço, a secretária de Saúde do Município Dra. Shádia Fraxe realizou na manhã de quarta (09/06), uma visita técnica nas quadras de seis escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus.

A Secretária estava acompanhada do Vice-Presidente do Conselho de Cultura do Município (Concultura), Neilo Batista e da diretora de vigilância epidemiológica da Semsa, Marinelia Ferreira, juntos visitaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida situado no Bairro de Aparecida, a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade no Morro, Escola de Samba Grande Família no Bairro de São José, Grêmio Recreativo Escola de Samba Sem Compromisso no Nova Cidade e Unidos do Alvorada no Bairro do Alvorada.

A equipe foi recebida pelos presidentes das Escolas, que abriram as portas de suas agremiações, abraçaram a iniciativa e colocaram a estrutura de suas quadras à disposição para servirem de postos de vacinação, nesta luta contra o Covid.

Além das Escolas de Samba, foi viabilizado também, o espaço do Estúdio 5 Centro de Convenções, na sua área de eventos, através de um pedido feito pela Secretária junto à direção da Rede Amazônica e prontamente atendido pelo Diretor Presidente do Grupo Phelippe Daou Jr.

“Após uma reunião com o Prefeito David Almeida onde levamos essa idéia da utilização desses espaços culturais no processo de logística da vacinação contra o Coronavírus, recebemos o sinal positivo e iniciamos o processo através dessas visitas técnicas, onde avaliamos a estrutura e o local, com o objetivo de aumentarmos e facilitarmos o acesso às vacinas. Fomos muito bem recebidos pelos representantes das Escolas, onde desde já agradeço em nome do nosso prefeito David Almeida e peço que aguardem o resultado do relatório da visita que irá formalizar a parceria!” Declarou Shádia.

“Vivemos dias difíceis, de luto e dor, tempos de provações, tempos de resistência, lutamos firmes apesar de todos os percalços inerentes ao cargo, conseguimos colocar Manaus como uma das capitais de referência na luta pela imunização e continuaremos nos dedicando para juntos conseguirmos imunizar toda nossa cidade”, finalizou a Secretária.

O desafio de administrar uma cidade em momentos com problemas nunca vividos simultaneamente, com pandemia, cheia histórica, desemprego, queda na arrecadação, impõe ao gestor público um esforço diferenciado que requer a capacidade de se antecipar aos fatos e encontrar soluções para enfrentá-los, e assim diminuir o reflexo negativo deles na população, disse Neilo Batista.

“Portanto, o empenho do Prefeito David Almeida e da Secretária Shadia, em melhorar o fluxo da vacinação, mostra que estamos no caminho certo para continuarmos liderando os índices de imunização, e próximos de alcançarmos a imunização da nossa cidade, e assim voltarmos a normalidade. Quero Em nome do Presidente da Manauscult Alonso Oliveira e do Presidente da Concultura Tenório Telles, agradecer a oportunidade de ajuda nesta empreitada e parabenizar o Prefeito David e a Secretária de Saúde Shádia Fraxe pelo trabalho desenvolvido no enfrentamento a pandemia”, finalizou o Vice Presidente do Conselho Municipal de Cultura.

Presidentes

“É um momento esperado por toda comunidade do Morro e adjacências, que cobravam a diretoria da Escola essa possibilidade, então acreditamos no sucesso dessa ideia e desde já nos colocamos a disposição para ajudar no que for preciso”, declarou Ivan de Oliveira, Vice Presidente da Reino Unido da Liberdade.

“Eu já havia procurado algumas autoridades para colocar a quadra da nossa Escola à disposição para o serviço das vacinas, e não tive resultado, hoje sinto-me gratificado e feliz por receber a Dra. Shádia em nosso espaço e trazendo essa boa nova”, disse Luiz Gilberto o Presidente de Honra da Grande Família.

