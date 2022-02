Escola municipal João Goulart será totalmente reconstruída

A Prefeitura de Manaus vai iniciar em abril a reconstrução da escola municipal João Goulart, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. A unidade passará por uma ampliação, que vai melhorar os ambientes da escola e assim garantir mais segurança e acessibilidade aos alunos, professores e familiares.

Durante o período de demolição do atual prédio e reconstrução do novo, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibilizará transporte escolar para os mais de 800 estudantes, que foram remanejados para a escola municipal Gilberto Rodrigues dos Santos e Zilda Arns Neumann, ambas no conjunto Viver Melhor.

A unidade de ensino será composta de quatro blocos, nos quais serão atendidos alunos do Bloco Pedagógico, que corresponde ao 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, com 20 salas de aulas, e crianças da educação infantil, com dez. Terá parte administrativa, refeitório, quadra poliesportiva e um moderno Centro de Tecnologia da Educação (CTE) para atividades pedagógicas alternativas.

Na área externa, terá um espaço de recreação (playground), coleta de lixo úmido e seco, central de Gás Liquefeito do Petróleo (GLP), reservatório de água, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e ainda 11 vagas de estacionamento integradas ao sistema viário existente.

Em visita ao prédio nesta sexta-feira, 18/2, o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, destacou a necessidade da reforma na escola. “Essa escola tem 31 anos, pode não aparecer, mas essa unidade escolar tem muitos problemas de infraestrutura. Decidimos que ela será demolida e aqui vai nascer uma nova escola, moderna, com mais espaço para atender a comunidade do bairro e do entorno. Serão muitas crianças beneficiadas por mais uma ação do prefeito David Almeida, a partir da Educação”, pontuou o titular da pasta.

A João Goulart atende, atualmente, 822 alunos e, para que não sejam prejudicados com as obras da escola, todos foram remanejados para unidades do entorno. A rede municipal também colocou à disposição dos estudantes sete ônibus escolares para ida e retorno da escola.

“A Semed está oferecendo todo o apoio aos pais e alunos, para que eles não sejam prejudicados, com transporte escolar que levam e buscam os alunos todos os dias”, comentou a diretora da João Goulart, Ana Lúcia Nascimento.

Segundo a diretora, o remanejamento dos alunos iniciou nesta semana, para acompanhar o início das aulas presenciais e ambientar os estudantes.

✅ Com informações da assessoria