Escola estadual do Matupy recebe centrais de ar

MATUPI/MANICORÉ- Na primeira quinta-feira 04 de novembro, desse corrente ano, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) enviou à direção da Escola Estadual Santo Antônio do Matupiy, Distrito de Manicoré, Transamazônica/Sul Amazonas, 10 centrais de ar condicionados Split de 30.000 BTUS cada, para à escola.

Os equipamentos permanentes foram adquiridos com recursos destinados pelo parlamentar por meio de emenda parlamentar impositiva, através de indicação, ou seja, de um pedido feito pelo vereador Eliaquim Duarte do Distrito de Matupi, ao deputado João Luiz, que prontamente o atendeu.

Através dessa emenda, não somente à escola estadual do Distrito de Santo Antônio do Matupiy foi contemplada, mas várias escolas do estado do Amazonas, também foram agraciadas com a emenda do deputado João Luiz.

Segundo à direção da escola estadual do Matupi, esses ar condicionados, chegaram em boa hora. É que, os que estão instalados na escola, estão funcionando, mas já estão bastante cansandos, ou seja, com muitos anos de funcionamento, precisando assim de novas centrais.

De acordo com a diretora da escola, professora Aurilene Lima, os equipamentos adquiridos com recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado João Luiz, irão beneficiar tanto os alunos quanto os professores da escola.

“Quero aqui, agradecer ao deputado estadual João Luiz, pelo olhar atencioso e coerente sobre a nossa escola, por imaginar, e através de informações que lhe foram passadas, pelo vereador Eliaquim Duarte, ficar assim sabendo de nossa realidade, e entender as nossas necessidades e, principalmente, por atender a nossa demanda. Com toda certeza, essas centrais de ar condicionados, vão contribuir para a qualidade de ensino da nossa escola”, agradeceu a gestora.

Reportagem: Edy Lima

