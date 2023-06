Escola do Legislativo da CMM abre inscrições para 91 cursos gratuitos em formato EAD

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), abriu, nesta quinta-feira (15/06) inscrições para 91 cursos gratuitos em formato à distância. As aulas iniciam no dia 1º de julho disponibilizando 30 mil vagas na plataforma www.cmm.am.gov.br/escola.

Os cursos têm cargas horárias que variam entre 6, 12, 20, 30, 40, 60 e 80 horas. Os inscritos que concluírem as aulas terão direito a certificados emitidos pela Escola do Legislativo. As aulas poderão ser acessadas em aparelhos como notebooks, TVs, computadores, celulares com sistemas iOS e Android e pelo aplicativo “Escola do Legislativo da CMM”.

Para o mês de julho, dois novos cursos entram na programação: Estratégias e Práticas para Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e Mercado de Trabalho, Legislação e Direitos para PCDs.

O diretor da Escola do Legislativo, Maurício Brilhante, explicou que as áreas foram incluídas na grade a partir de solicitações da última Câmara Cidadã, promovida pela CMM nos dias 31 de maio e 1º de junho, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul de Manaus.

“Esses cursos vieram a partir de demandas identificadas na Câmara Cidadã. No projeto, familiares de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista solicitaram, assim como Pessoas com Deficiência. Nós percebemos essa demanda e estamos criando esses cursos exclusivos da Câmara Municipal de Manaus na plataforma EAD para famílias que tenham o interesse”, pontuou o diretor da escola.

As inscrições no site seguem até o dia 30 de junho e cada pessoa pode se inscrever em até três cursos. As aulas iniciam no dia 1º de julho e podem ser concluídas na plataforma até o dia 31 de julho.

Informática

Além dos cursos online, a Escola do Legislativo dará início no dia 26 de junho às inscrições para cursos presenciais de Informática Básica e Avançada. Os cursos serão ministrados por meio de um acordo de cooperação técnica com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As aulas iniciam no dia 10 de julho na Câmara Municipal de Manaus.

Serão ofertadas 50 vagas imediatas e 50 reservas para pessoas a partir de 14 anos que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial na Escola do Legislativo da CMM, localizada na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 850, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

Para a inscrição, os interessados deverão apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Nesta quinta-feira, quatro turmas de informática encerraram as aulas pela Escola do Legislativo. Uma das finalistas foi a estudante Anne Gabrielly Lopes, de 24 anos. Ela elogiou a oportunidade de reciclar, de forma gratuita, os conhecimentos adquiridos em cursos anteriores.

“Eu precisei fazer novamente para renovar o meu conhecimento. Muitas coisas já atualizaram, então o curso do passado já não me serve mais e tive que atualizar para o currículo também, porque várias empresas pedem, e quanto mais os cursos forem atuais, melhor. Vale a pena e indico para várias pessoas”.