Escola de Contas do TCE-AM promove palestra sobre patrimônio cultural

MANAUS — De forma inédita no Amazonas, na próxima terça-feira (16), a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) promoverá a palestra “Patrimônio Cultural, Proteção e Responsabilidade” com visita guiada ao Museu da Corte de Contas.

A palestra reunirá conteúdos históricos e conhecimentos direcionados ao direito patrimonial que serão ministrados pelo doutor em direito das relações sociais, Paulo Feitoza.

“Estamos iniciando, oficialmente, o ciclo de visitas ao Museu da Corte de Contas com uma palestra sobre a importância de preservarmos a memória institucional para subsidiar as próximas gerações na adoção de medidas que mantenham a atividade institucional do TCE-AM”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

O evento é voltado para jurisdicionados, servidores e sociedade civil e será realizado na sala da ECP, às 9h. Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia em https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/.

De acordo com o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello, a palestra ministrada pelo doutor Paulo Feitoza marca o início de um novo momento para o TCE-AM.

“Damos início a uma rotina de visitas pedagógicas ao Museu da Corte de Contas para mostrarmos à sociedade que somos uma instituição que preserva sua história e, consequentemente, a história da sociedade amazonense. A ECP se une ao Museu do Tribunal para fomentar as atividades e certificar a participação dos inscritos”, afirmou o conselheiro Mario de Mello.

Para participar, os inscritos devem comprovar o quadro vacinal completo contra a covid-19 através do certificado/carteira de Vacina.

