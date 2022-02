Escola da zona rural recebe título de unidade polo do projeto ‘Manaus, te quero verde’

A escola municipal Rainha dos Apóstolos, localizada no quilômetro 23, na BR-174, na zona rural, recebeu na manhã desta quarta-feira (09), o título de unidade polo do projeto “Manaus, te quero verde”, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A unidade de ensino polo servirá como ponto de referência para outras escolas do entorno poderão retirar as mudas para fazer o plantio na comunidade.

O subsecretário de Gestão Educacional da rede municipal de educação, Carlos Guedelha, destacou a importância da educação ambiental na vida dos estudantes e também sobre a rede ter uma escola polo que vai atender toda a comunidade.

“Essa escola será fundamental na distribuição de mudas para as demais unidades que fazem parte das mediações. Além disso, aqui será um centro de difusão da educação ambiental, que desenvolve a consciência ecológica, que pode ser aprendida desde muito cedo, é isso que nós queremos para nossas crianças, que elas cresçam cidadãs conscientes de que é necessário preservar o meio ambiente. Estamos aqui plantando árvores e, ao mesmo tempo, plantando vidas”, destacou o subsecretário.

Durante o evento, foram plantadas 150 mudas de árvores nativas da região, como ipê amarelo, roxo, branco, chuva de ouro, mogno, mari mari rosa. O projeto iniciou no dia 2 de junho de 2021, desenvolvido pela Ocas do Conhecimento Ambiental, já plantou mais de 5.500 mil mudas por várias zonas da cidade e tem o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar em relação à preservação e à conservação do meio ambiente.

“Essa é a realização de mais um plantio do “Manaus, te quero verde”, que só é possível acontecer porque tem o apoio do prefeito David Almeida, e do secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, e também dos parceiros que abraçaram o projeto. Nós agradecemos demais a parceria de todos, que possibilitam alcançar a nossa meta, que é plantar dez mudas por aluno e chegar até 3 milhões de árvores”, explicou a coordenadora do Ocas, Érica Amorim.

Parceria

O Manaus, te quero verde é realizado em parceria com o Instituto Soka, Fundação Rede Amazônica, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e as empresas Musashi da Amazônia, Tutiplast, Sodecia da Amazônia, Águas de Manaus (Aegea) e Gaia Eco e a Faculdades Idaam.

O Instituto Soka vai disponibilizar as mudas e oferecer todo o material para realizar o plantio. “O que nós queremos é que, em cada zona da cidade, exista uma escola polo, onde vamos deixar as mudas e os gestores de outras escolas levam para as suas comunidades e plantarem nas áreas. As escolas vão receber um aplicativo onde poderão registrar todos os plantios e assim acompanhar as plantações”, informou o diretor do Instituto, Akira Sato.

