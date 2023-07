Erupção de vulcão na Islândia libera gás tóxico

O terremoto de magnitude 5,2 que atingiu a Islândia no domingo e desencadeou uma erupção vulcânica na península de Reykjanes no dia seguinte, segunda-feira (10), colocando autoridades locais e turistas em estado de alerta.

Segundo o Escritório Meteorológico da Islândia, a área já apresentava atividades sísmicas há alguns dias e as autoridades estavam monitorando a região. Esta é a terceira erupção vulcânica na região nos últimos dois anos.

Conduto, especialistas afirmam que desta vez, o abalo foi considerado uma “pequena erupção” e que ela teria sido causada pela movimentação dos magmas que se encontram abaixo do solo.

A erupção vulcânica na Islândia já apresenta redução nos níveis de intensidade, segundo especialistas. As autoridades alertaram para que turistas fiquem longe do local que atualmente expele “gás tóxico com risco de vida”.

A polícia islandesa restringiu o acesso ao vulcão e os moradores da península de Reykjanes foram encorajados a fechar janelas e desligar a ventilação, disse o departamento de proteção civil e gerenciamento de emergências na noite de segunda-feira.

A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos ativos em seu território e registra, em média, uma erupção a cada cinco anos.

Este último incidente ocorreu perto da montanha Litli-Hrutur, localizado a poucos quilômetros das últimas duas erupções em 2021 e 2022.

A península de Reykjanes é desabitada e fica a cerca de 30 quilômetros da capital, Reykjavik. As autoridades locais pediram que a população evite visitar a área até que uma vistoria completa seja realizada.

A fumaça do vulcão chegou a cerca de 30 quilômetros de distância, mas o aeroporto internacional de Keflavik não foi afetado e segue operando normalmente. Hoje está prevista uma operação com cientistas da Guarda Costeira devem voar de helicóptero para inspeções no local da erupção para avaliar a situação atual.