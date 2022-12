Ernesto Paglia deixa a TV Globo após 43 anos

O jornalista Ernesto Paglia deixou a TV Globo hoje, após 43 anos e 7 meses na emissora. A informação foi divulgada por Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, em e-mail ao qual Splash teve acesso.

No longo texto, Kamel relembrou toda a trajetória do profissional na emissora. Paglia cobriu oito Copas do Mundo, greves no ABC paulista, a visita do Papa João Paulo II e as Diretas Já.

Depois de quase 44 anos, anuncio com esse e-mail que Paglia encerra no dia 31/12 sua trajetória na Globo. Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho do Gerardo e da Haida; o pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa; o marido da Sandra; o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor. E deixará um legado irretocável. Ali Kamel

A reportagem também teve acesso à resposta do jornalista, que expressou — também em um longo texto — gratidão à TV Globo:

A Rede Globo sempre me tratou com grande correção. O melhor exemplo foram os 13 meses em que a empresa me permitiu trabalhar em casa durante a pandemia. Ernesto Paglia

Paglia entra para a lista de jornalistas veteranos que deixaram a Globo este ano: Chico Pinheiro, Carlos Tramontina e Michelle Barros são alguns dos nomes.

👉UOL