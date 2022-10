O cantor Erasmo Carlos, 81 anos, um dos grandes nomes da música brasileira e eterno parceiro de Roberto Carlos, está internado desde a semana passada no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O cantor está acometido por uma infecção pulmonar. Seu estado de saúde é delicado.

Lembrando que no final de 2021, o artista também esteve internado após contrair Covid.