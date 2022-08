Equipe de vereador sofre atentado a tiros no Cidade de Deus

Um carro que levava integrantes da equipe de bases do vereador Amom Mandel para averiguar denúncias relacionadas ao transporte coletivo foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Cidade de Deus, na última terça-feira (2). O episódio, contudo, só foi relatado nesta quinta-feira (4), nas redes sociais do parlamentar.

O veículo estava com adesivos da convenção e da pré-campanha de Amom para deputado federal e foi abordado por homens em uma motocicleta, de placa ainda não identificada, que gritaram “Amom aqui não” antes de disparar contra o carro e fugirem. Ninguém foi atingido.

O veículo passou por perícia e o boletim de ocorrência foi registrado com as respectivas fotos.

Todos os procedimentos legais foram tomados e a justiça eleitoral também será acionada oficialmente. “Acompanhamos o caso com cautela com a nossa equipe jurídica”, disse o político.

👉 Com informações da assessoria