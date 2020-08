Entregador de aplicativo é vítima de racismo; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira mostra uma discussão entre um homem e um entregador de aplicativo. Nas imagens, é possível ver o homem ofendendo o motoboy: “Moleque, você tem inveja disso aqui”, diz ele, apontando para a cor da sua pele. “Você nunca vai ter!”, completa, em tom agressivo, antes de chamá-lo de “analfabeto”.

De acordo com o G1 Campinas, o caso aconteceu em um condomínio de casas em Valinhos, no interior de São Paulo. Também segundo o portal, o caso foi parar na Delegacia de Valinhos e o motoboy afirmou que “o que ele faz é pra se mostrar superior as pessoas. Teve um momento que ele cuspiu em mim, jogou a nota no chão e disse que eu era lixo. Na frente da polícia, ele continuou com as agressões, me chamou de favelado”.

Durante a discussão viralizada nas redes, o entregador mantém a calma e rebate o homem: “O senhor conseguiu (a sua casa) por quê? Por que o seu pai te deu, ou por que você trabalhou?”. O ato racista está causando indignação nas redes sociais desde que foi compartilhado. Assista:

Expor racista não é solidariedade, é obrigação. pic.twitter.com/i9YZDMqCl3 — gui sousa (@guilhermesousa) August 7, 2020 FONTE: O DIA

