Entrega de documentos para vagas remanescentes do Bolsa Universidade vai até quinta

A Prefeitura de Manaus recebe até quinta-feira, 23/1, a documentação dos candidatos classificados na fase de remanejamento do processo seletivo 2020 do Programa Bolsa Universidade (PBU). Os contemplados devem comparecer, das 8h às 17h, à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Iniciada nesta terça-feira, 21, a etapa é necessária para que os classificados comprovem as informações declaradas no ato da inscrição, a fim de garantir o benefício. Os documentos exigidos estão listados no edital, disponível no endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, explica que as vagas remanescentes são de candidatos classificados nas chamadas anteriores e que, por algum motivo, deixaram de apresentar a documentação ao programa.

“O remanejamento é uma oportunidade para os candidatos que aguardavam na lista de espera. Dessa maneira, é importante ler o edital com atenção, para que todos os documentos solicitados sejam entregues corretamente e a bolsa seja garantida”, declara Cyrino, destacando que a prefeitura assegura o benefício até o final da graduação.

Com previsão de início das aulas para o primeiro semestre deste ano, os cursos serão disponibilizados em 15 Instituições de Ensino Superior (IES) privadas que se credenciaram para a oferta de bolsas integrais (100%) e parciais de 50% e 75%.

Comentarios