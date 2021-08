Enteada e madrasta morrem esmagadas entre caminhões na zona sul

DA REDAÇÃO – No final da manhã desta sexta-feira (27), por volta das 11h40, na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus, um grave acidente vitimou duas mulheres identificadas como Maria Eduarda Caldas, 17, e Suzy da Silva Pedrosa, 37, num Honda Fit, cor prata, placa JXY-7044, que ficou esmagado entre dois caminhões.

Segundo testemunhas, um caminhão transportando areia não conseguiu parar e prensou o carro de passeio contra a traseira de um caminhão-baú que aguardava o semáforo abrir.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizaram o desvio do trânsito no local para a equipe do Corpo de Bombeiros retirar os corpos presos nas ferragens.

A polícia apurou que a condutora Suzy Pedrosa era madrasta da adolescente Maria Eduarda e que ambas estariam regressando para casa quando tudo aconteceu.

O motorista causador do acidente foi detido e presta esclarecimentos sobre o ocorrido.

Comentarios