‘Ensaio dos Bumbás 2023’ inicia neste sábado (25)

A temporada que reúne as nações azul e vermelha em festa, alegria e amor pelos bois, inicia este sábado (25/03), com a abertura do “Ensaio dos Bumbás”, no Sambódromo de Manaus, avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, Zona centro-sul, partir das 21h, com acesso gratuito. O Movimento Marujada e o Movimento Amigos do Garantido, com apoio do Governo do Amazonas, levam aos torcedores o sentimento de paixão pela cultura e beleza do Festival Folclórico de Parintins.

Em Manaus, a turismóloga Ana Júlia, de 50 anos, mãe de Ana Paula Silva e Victor Figueira, de 17 e 24 anos, já está ansiosa para os ensaios. Ana Júlia contou que o amor pelos Bumbás vem desde a adolescência e passou de geração para geração.

“Eu sempre me preparo para o festival. Eu compro os acessórios, eu compro os boizinhos e enfeito a casa. Acho que a paixão da minha filha veio dessa minha preparação, porque ela vê essa paixão que eu tenho pelo Garantido. O pai também começou a comprar os acessórios do Caprichoso e começou a incentivar para o lado dele, mas a minha filha veio para o meu lado e o meu filho foi para o lado do pai. Deu certinho a divisão na arena”, disse.

Victor Figueira, acadêmico de jornalismo, é apaixonado pelo Boi Caprichoso. Ele explica que desde criança era acostumado a viajar com a família para o festival na Ilha Tupinambarana.

“A gente viaja desde criança e sempre ficávamos naquela expectativa: será que vamos voltar campeão? Será que vamos voltar perdedor? Comprávamos as passagens quase no começo do ano e também fazíamos rancho, levávamos colchão inflável, tudo para a gente viajar no maior conforto possível”, contou.

O torcedor também ressalta que já está se preparando para o 56º Festival. Além das passagens e ingresso comprados, Victor já está contando as horas para a abertura dos ensaios.

“Eu e meus amigos vamos para todos os ensaios dos Bumbás. O ensaio da Marajuda e Carnaboi. Vamos estar com certeza presente no dia 25. Se a minha mãe e irmã quiserem, eu também vou para o curral do Garantido, o importante é a gente valorizar a nossa cultura e ser valorizado por ela”.

Já a perreché Ana Paula, estudante do Ensino Médio, explicou que as últimas lembranças que tem do pai em vida foi no festival de 2017, onde o Caprichoso foi campeão.

“Eu vi o meu pai e o meu irmão na sua era de ouro, porque foi o ano que o meu boi não conseguiu ser campeão e tenho as últimas lembranças do meu em vida. Mas não importa se eu vou ver Festival da TV ou presencialmente, o que importa é ver o Garantido triunfar. Eu sempre fico com uma expectativa alta quando eu vou para os ensaios, porque os ensaios tocam o meu coração”, emocionou-se.

Ensaios

25/03 – Abertura oficial dos ensaios dos bumbás Caprichoso e Garantido, no Sambódromo, 21h

Abril

01/04 – Bar do Boi Caprichoso, no Sambódromo, 21h

08/04 – Curral do Garantido, no Sambódromo, 21h

15/04 – Bar do Boi Caprichoso, no Sambódromo, 21h

22/04 – Curral do Garantido, no Sambódromo, 21h