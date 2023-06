Engenharia Sanitária é destaque no 3º dia da Semana do Regulado da Visa Manaus

As atividades da Semana do Regulado, evento que fortalece o diálogo entre os técnicos da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com representantes de diversos segmentos do comércio e de serviços na cidade, chegaram ao seu terceiro dia nesta quarta-feira, 31/5.

Desta vez, a programação ficou a cargo da Gerência de Vigilância de Engenharia Sanitária (Gengs), que convidou arquitetos e engenheiros que trabalham com projetos de serviços de assistência à saúde, para prestar orientações sobre as boas práticas sanitárias nessa área. O encontro ocorreu no auditório Wilson Alecrim da Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins), no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da cidade.

As apresentações “A importância de garantir edificações adequadas na assistência à saúde” e “Etapas do rito processual para submissão de projetos junto à Visa Manaus”, desenvolvidas pela fiscal engenheira da Visa Manaus, Regina Lemos, marcaram a programação.

Na primeira, Regina abordou vários aspectos que precisam ser observados na hora de se elaborar uma edificação que ofereça segurança e conforto aos funcionários e usuários que transitam nela, desde os materiais mais adequados para o revestimento de corredores e escadas até o tamanho mínimo necessário para que as portas internas sejam capazes de receber a passagem de macas e pacientes.

Já na segunda, a fiscal explicou em detalhes todo o procedimento envolvendo a submissão de um Projeto Básico de Arquitetura (PBA), da documentação inicial à análise pelos fiscais da Vigilância, e daí à sua aprovação ou retorno para correção de pendências.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, agradeceu a presença e participação do público no evento e destacou o empenho da Vigilância municipal, por meio do Núcleo de Educação em Vigilância Sanitária (Nuevisa), em promover ações de cunho educacional e preventivo junto à população, como a própria Semana.

“Muitos profissionais recém-formados de arquitetura e engenharia, por exemplo, não conhecem o que são as boas práticas sanitárias para a sua área, o que devem adequar em seus procedimentos para trazer mais saúde e segurança ao público. Por isso a Visa Manaus tem buscado, através de parcerias acadêmicas e eventos, expandir esse canal de diálogo e levar esses conceitos para uma parcela cada vez maior da população”, afirmou.

O gerente de Vigilância em Engenharia Sanitária, Lucas Garcia, ressaltou que o evento é uma oportunidade para incentivar o aprimoramento constante dos profissionais, a fim de que o serviço oferecido pelos estabelecimentos de assistência à saúde na capital amazonense seja cada vez mais qualificado.

“Convidamos todos a integrar esse alinhamento de propósitos, esse esforço coletivo na busca por empreendimentos de qualidade e rigor na adesão às recomendações sanitárias. O grande beneficiado com isso é a população, que pode contar com serviços que atendem com zelo e eficiência as suas necessidades”, explicou.

Para a profissional de arquitetura Patrícia Simões, que assistiu às apresentações, o conteúdo apresentado pela Gengs foi providencial.

“Acredito que o evento de hoje ilustrou muito bem a relação da Visa Manaus conosco, os profissionais, uma relação que sempre foi muito aberta e colaborativa. Na minha experiência na profissão, a Visa é um o órgão que tem a missão de tirar dúvidas e indicar o caminho para um trabalho melhor, e isso foi reforçado hoje, com toda a equipe disponível para acolher e orientar os trabalhadores”, concluiu.

A Semana do Regulado se encerra nesta quinta, 1º/6, com a programação especial que a Gerência de Vigilância de Serviços (GevSer) da Visa Manaus irá oferecer para o seu público regulado.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.