Enem: sem data definida, Inep abre inscrições para pedido de isenção

Apesar da falta de definição de um calendário, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) abre nesta segunda-feira (17) as solicitações para os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os estudantes também têm até o dia 28 de maio para justificar a ausência na edição anterior.

Tanto o pedido de isenção como a justificativa devem ser feitos por meio da Página do Participante.

Para a isenção de taxa é necessário que o participante atenda a um dos seguintes requisitos: estar cursando a última série do Ensino Médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública; ter cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

Enem

A portaria publicada no Diário Oficial da União com as metas do ano do Inep não previam a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Durante uma reunião com o Conselho Nacional de Educação (CNE), o presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro, informou que “definirá data do Enem neste mês”. Falou que há um engajamento para que o exame seja realizado neste ano, mas destacou questões orçamentárias.

Documentos internos do Inep mostram que já havia um despacho que previa a realização das provas do Enem nos dias 16 e 24 de janeiro de 2022. O Inep nega a informação.