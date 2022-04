Enem: confira o passo a passo para pedir isenção da taxa de inscrição

Interessados em participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 já podem solicitar o pedido de isenção na taxa de inscrição do exame e também justificar a ausência na última edição. O prazo termina às 23h59 do dia 15 de abril e o resultado deve ser divulgado no dia 22 do mesmo mês.

Confira o passo a passo para a solicitação:

1. O participante interessado em solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem deve acessar a Página do Participante no site do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e selecionar a opção ‘justificativa de ausência/isenção’.

2. identifique a figura apresentada na tela seguinte e em seguida insira o número do CPF e a data de nascimento. Nesta etapa também é necessário ler as condições de isenção e aceitar o termo para prosseguir.

3. Confira os dados pessoais, insira o CEP de residência e preencha os campos relacionados à escolaridade. Verifique se o número do NIS no fim da página está correto e edite as informações, caso necessário.

4. A seguir o participante também deverá responder o questionário socioeconômico e validar com o número de telefone. Na tela seguinte o candidato deverá inserir uma foto, revisar as informações e enviar a solicitação.

A isenção para a edição de 2022 é concedida para: estudantes da última série do ensino médio no ano de 2022, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar. Participante que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede particular. Ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Quem declarou situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal.

O Enem tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos). Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados individuais também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

As informações são do R7.