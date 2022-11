Enem: confira dicas para relaxar e manter uma boa postura nas provas

Últimos momentos antes do primeiro dia de provas do Enem e a preparação dos estudantes vai muito além dos estudos.

Os portões para que os estudantes entrem nas escolas onde realizarão as provas no domingo (13), em todo o Brasil só serão abertos às 12 horas pelo horário de Brasília, mas desde já, a estudante Ana Clara Costa, de 18 anos, que irá realizar a prova neste domingo, se programou para evitar imprevistos.

E ela está certa, os portões no domingo serão fechados às 13 horas, pelo horário de Brasília, e todo cuidado para não se atrasar ainda é pouco.

O local de prova pode ser consultado no portal do participante, no site: enem.inep.gov.br/participante

Além dos cuidados com o horário, o candidato deve se atentar a outros fatores. O professor de educação física do Colégio Marista em Brasília, Marcos Gabriel, enfatiza que uma boa noite de sono na véspera da prova e a postura durante o exame influenciam no desempenho do estudante.

Em todo o Brasil, são esperados que mais de 3 milhões de estudantes realizem a prova neste domingo.

E se você for um destes que prestarão o exame neste fim de semana, toda nossa equipe deseja uma boa sorte na prova e sucesso nessa caminhada em busca do conhecimento.

Por AGÊNCIA BRASIL