Os estudantes que participaram da segunda prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (20) podem conferir abaixo a correção extraoficial. O gabarito foi feito pelos professores do cursinho Kuadro em parceria com o portal R7.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, deverá divulgar o gabarito oficial até a próxima quarta-feira (23).

Veja a correção extraoficial do gabarito pelo link

Por R7