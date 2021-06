Enem 2021 divulga nesta quarta-feira resultado dos pedidos de isenção

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem) e o resultado da justificava da ausência da edição anterior, nesta quarta-feira (9) na página do participante.

As inscrições para o Enem começam no dia 30 deste mês e vão até 14 de julho para fazer a inscrição. O valor da taxa é de R$ 85 e deve ser pago até o dia 19 de julho.

O prazo para o pedido de isenção se encerrou no dia 28 de maio. Os candidatos que não tiverem suas manifestações atendidas poderão interpor recursos entre os dias 14 e 18 de junho, em ambos casos para isenção e justificativa de ausência.

De acordo com o edital publicado pelo Inep no Diário Oficial da União, a isenção é para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas em colégio particular ou que a família esteja inscrita no CadÚnico.

Cronograma

14 a 18/06: Recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2021

25/06: Resultado do recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2021

30/06: Período de inscrições para o Enem 2021

FONTE: R7

