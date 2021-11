Encontrados funcionários do ICMbio que estavam desaparecidos em Balbina

Foram encontrados neste sábado (6) os dois funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que tinham desaparecido no Lago de Balbina, próximo ao município de Presidente Figueiredo, a 127 quilômetros de Manaus. Eles foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para o hospital, onde foram avaliados e passam bem. A informação foi confirmada pelo portal G1.

Os funcionários do órgão, Ronaldo Braga Gonçalves Jr e Dorizé do Carmo Silva, foram encontrados por equipes de buscas. Eles estavam em um bote, em uma área conhecida como Tucumarim, que integra as ilhas do Lago de Balbina. De acordo com as informações iniciais, a gasolina do motor da embarcação acabou e eles tiveram de remar.

Eles estavam desaparecidos desde terça-feira (2). Os dois homens saíram do porto do Mirandinha com destino à base de fiscalização, que fica a 70 quilômetros em linha reta pelo lago. Eles iriam trocar o plantão com outros colegas, mas não chegaram ao local do posto.

As equipes fizeram uma grande ação para tentar encontrar os dois servidores do ICMBio. Na área do lago, as árvores secas dificultam a visibilidade. Um drone também foi usado nas buscas.