Encontrado corpo de paraquedista vítima de temporal

MANAUS, AM (D24AM) — Ana Carolina Silva, 23, foi levada pelo vento durante forte chuva em Manaus na tarde deste sexta-feira (15). O corpo da paraquedista foi encontrado na manhã deste sábado (16) em uma ilha do Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), por um grupo de voluntários que fizeram buscas com drones sobrevoando a área. O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, além de Ana Carolina Silva, o paraquedista Luiz Henrique Cardelli também está desaparecido.