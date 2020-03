Encerradas buscas por mulher que desapareceu em rio

O trabalho de buscas pela mulher de 29 anos desapareceu na quarta-feira (4) em uma região de banho em Barreirinha, no interior do Amazonas, foi encerrado na noite de segunda-feira (9). Jucicleide Bezerra estava em uma lancha com o companheiro no momento do desaparecimento. Ele foi preso por suspeita de feminicídio.