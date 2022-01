Empresário morre em acidente motociclístico no Dom Pedro

Na manhã deste domingo (9), por volta das 8h, um homem identificado como Marco William Freire Silva, 49, morreu após colidir sua motocicleta em um poste localizado na Avenida Jacira Reis, no Dom Pedro, na zona oeste de Manaus.

Familiares disseram à polícia que a vítima teria perdido o controle após ser fechado por um outro veículo. Ele acabou colidindo sua moto Kawasaki verde modelo Ninja 1000cc violentamente contra um poste. Devido a violência do impacto, o veículo foi parar a quase 50 metros do local do corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas já encontrou a vítima sem vida. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

#Portal AM News