Empresa responsável pelo Aeroporto do Galeão decide abandonar concessão

A empresa responsável pela gestão do Aeroporto do Galeão , na Zona Norte do Rio, decide abandonar a concessão. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (10), quando o RIOgaleão formalizou junto à Agência Nacional de Aviação Civil a decisão de devolver o ativo à União.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o anúncio abre caminho para a relicitação do aeroporto, que foi um dos mais prejudicados pela queda da demanda provocada pela pandemia. Segundo a RIOgaleão, em 2020, houve uma queda de 90% do número de voos no Brasil.

Além disso, empresários e autoridades fluminenses acreditam que a decisão da União de conceder o Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, sem limite para oferta de voos pode inviabilizar economicamente a operação do Galeão.

Em nota, a RIOgaleão afirma que, ao longo da concessão, investiu mais de R$ 2,5 bilhões na extensão do Terminal 2 e em melhorias necessárias para os Jogos Olímpicos de 2016. A empresa diz que vai continuar responsável pela operação do aeroporto até o fim do leilão que vai definir a nova concessionária.