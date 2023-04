Empreendedores de Rio Preto da Eva comercializam seus produtos na Feira ViaNorte

Mais de 25 empreendedores e produtores rurais do município de Rio Preto da Eva, localizado a 80 quilômetros de Manaus, expõem seus produtos na Feira ViaNorte, realizada diariamente, a partir das 12h, com entrada gratuita no Shopping Manaus ViaNorte.

A Feira fica dentro do centro de compras, ao lado das Lojas Americanas, no 1º Piso, com várias opções de frutas, verduras e outros produtos naturais sem agrotóxicos, com valores acessíveis para a população da Zona Norte.

No espaço, também são vendidos queijos, leites, tapioca, tacacá, bolos e doces, além de peças de artesanato produzidas por integrantes do Instituto Mãos Que Criam Artes, organização beneficente que apoia mulheres vítimas de câncer e que é responsável pela organização da feira.

“Estamos com grandes expectativas para 2023, principalmente porque temos colaboradores muito dedicados e porque sabemos trabalhar com a versatilidade de produtos, sempre oferecendo o melhor aos nossos consumidores”, destaca a organizadora da feira e presidente do Instituto Mãos Que Criam Artes, Auryneth Alves.

Na avaliação do gerente de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Vinícius Teixeira, quando o assunto é sustentabilidade e incentivo à economia verde, a feira é um exemplo a ser seguido. “O ViaNorte sempre realiza eventos, atividades, parcerias e projetos pensando no tripé da sustentabilidade ambiental, econômica, criativa, verde e social. Logo, todos se beneficiam deste ecossistema empreendedor”, pontua.

Os interessados em expor seus produtos e serviços na Feira, devem entrar em contato com o Instituto Mãos Que Criam Artes, por meio do telefone (92) 98465-8263.

A feira acontece diariamente, com variações de horários: de segunda a quarta, das 13h às 21h30; de quinta a sábado, das 12h às 22h; e aos domingos, das 13h às 21h. O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Av. José Henrique Bento Rodrigues, 3760, bairro Monte das Oliveiras.