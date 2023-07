Empreendedores de galerias populares já podem se cadastrar no “Auxílio Permissionário”

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), abre, nesta terça-feira (4), o cadastro para o “Auxílio Permissionário”. O benefício será pago em duas parcelas, no valor de R$ 500, para os empreendedores das galerias populares dos Remédios, Espírito Santo e shopping Phelippe Daou.

O cadastro é realizado exclusivamente de forma on-line, por meio deste site. A expectativa é de que mais de 1.800 permissionários sejam contemplados. Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, o auxílio vai minimizar os impactos financeiros dos empreendedores durante as reformas dos espaços públicos.

“Desde abril deste ano, estamos fazendo uma reforma completa nas galerias e shopping popular. Além de receber esse auxílio financeiro, os empreendedores vão contar com um espaço adaptado para receber os clientes da melhor forma, garantindo a renda. A gestão do prefeito David Almeida está voltada para atender o empreendedor em nossa cidade”, afirmou Radyr.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 19/7. O empreendedor deve preencher corretamente os dados pessoais e da empresa. Além disso, é necessário enviar os documentos solicitados.